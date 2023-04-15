«Торпедо» представило нового талисмана

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«Торпедо» представило нового талисмана. Им стал Механик.

«Приветствуем механика — нашего нового талисмана! Скоро расскажем его историю — а сейчас смотрим игру!» — написала пресс-служба клуба.

Сейчас «Торпедо» играет со «Спартаком» в матче 23-го тура РПЛ.