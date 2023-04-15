Зеленов — о свадьбе Абаскаля: «В клубе его поздравили, но самое главное, чтоб команда его поздравила своими результатами»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о свадьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Гильермо в Москве живет и работает, а на Красной площади он просто ходил фотографироваться уже после. Красная площадь — символ города, красивое место для свадебной фотографии. В клубе его поздравили, но самое главное, чтоб команда его поздравила своими результатами», — сказал Зеленов «СЭ».

11 апреля стало известно, что испанский специалист заключил брак со своей невестой Алехандрой в Москве.