Зеленов — о свадьбе Абаскаля: «В клубе его поздравили, но самое главное, чтоб команда его поздравила своими результатами»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о свадьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Гильермо в Москве живет и работает, а на Красной площади он просто ходил фотографироваться уже после. Красная площадь — символ города, красивое место для свадебной фотографии. В клубе его поздравили, но самое главное, чтоб команда его поздравила своими результатами», — сказал Зеленов «СЭ».
11 апреля стало известно, что испанский специалист заключил брак со своей невестой Алехандрой в Москве.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
4
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4
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