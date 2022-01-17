Тонни Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена перейдет в «Эспаньол» на правах аренды.

По информации Voetbal International, испанский и российский клубы договорились об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Несмотря на действующий контракт, Вилена хотел уйти из «Краснодара». Он надеется, что ярко проявит себя в чемпионате Испании, и получит возможность подписать долгосрочный контракт с клубом.

Также 27-летний полузащитник хочет попасть в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

В этом сезоне Вилена провел 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с российский клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Нидерландов в 7,5 миллиона евро.