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Тонни Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена перейдет в «Эспаньол» на правах аренды.

По информации Voetbal International, испанский и российский клубы договорились об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа.

Несмотря на действующий контракт, Вилена хотел уйти из «Краснодара». Он надеется, что ярко проявит себя в чемпионате Испании, и получит возможность подписать долгосрочный контракт с клубом.

Также 27-летний полузащитник хочет попасть в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

В этом сезоне Вилена провел 15 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с российский клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Нидерландов в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://www.vi.nl/nieuws/tonny-vilhena-verruilt-fk-krasnodar-voor-espanyol
Тонни Вилена
Футбол
ФК Краснодар
ФК Эспаньол
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