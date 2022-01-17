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Наумов — о Зе Луише: «Руководство «Локомотива» решает свои задачи, но разве можно себя так вести?»

Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова нападающего Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.

«Ситуация вписывается в новую философию руководителей, — приводит слова Наумова «Чемпионат». — Они разгружают зарплату. Понимают, что продать Зе Луиша невозможно. Поэтому всеми путями пытались убрать его из клуба. Конечно, это неправильно по отношению к травмированному игроку. Он квалифицированный футболист, если восстановится от повреждений. Руководство «Локомотива» решает свои задачи, но разве можно себя так вести?»

Ранее нападающий заявил, что московский клуб без разрешения забрал его право на работу. 13 января «Локомотив» объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним игроком.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4578745-naumov-o-ze-luishe-rukovodstvo-loko-reshaet-svoi-zadachi-no-razve-mozhno-sebya-tak-vesti.html
Зе Луиш
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