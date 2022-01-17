Цорн: «Я очень удивился высказываниям Зе Луиша. Они не соответствуют действительности»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова нападающего Зе Луиша о причинах ухода из московского клуба.

«Я очень удивился высказываниям Зе Луиша, — приводит слова Цорна «Чемпионат». — Они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед «Локомотивом». Держать столь высокооплачиваемого игрока с такой предысторией повреждений — безответственно. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях«.

По словам спортдиректора «Локо», клуб максимально профессионально подошел к лечению и восстановлению нападающего.

«Это более детально может прокомментировать и подтвердить директор «Локомотива» по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе Луиша и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», — сказал он.

Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. 13 января московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним игроком.