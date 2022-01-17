Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:12

Цорн: «Я очень удивился высказываниям Зе Луиша. Они не соответствуют действительности»

Цорн прокомментировал слова нападающего Зе Луиша о причинах ухода из «Локомотива»
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова нападающего Зе Луиша о причинах ухода из московского клуба.

«Я очень удивился высказываниям Зе Луиша, — приводит слова Цорна «Чемпионат». — Они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед «Локомотивом». Держать столь высокооплачиваемого игрока с такой предысторией повреждений — безответственно. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях«.

По словам спортдиректора «Локо», клуб максимально профессионально подошел к лечению и восстановлению нападающего.

«Это более детально может прокомментировать и подтвердить директор «Локомотива» по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе Луиша и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», — сказал он.

Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. 13 января московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним игроком.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4578785-corn-otvetil-na-obvineniya-ze-luisha-futbolist-zayavil-chto-lokomotiv-ego-brosil.html
Зе Луиш
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тонни Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол»

«Его команды очень мало пропускали». Гогниев назвал тренера, который ему нравится
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости