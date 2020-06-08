РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Только что чуть не убил... Надеюсь, будет жить». Очевидец рассказал об аварии с известным болельщиком «Спартака» Ефремовым

8 июня 2020, 23:15
Михаил Ефремов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. В результате ДТП пострадало несколько человек. По сообщениям очевидцев, он был за рулем в нетрезвом состоянии.

— Жесть, просто жесть! — сказал один из очевидцев. — Беда случилась. Актер Ефремов ушатал машину. Знаменитый актер, блин! Только что чуть не убил... Человек жив. Надеюсь, будет жить.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир