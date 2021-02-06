«Здесь что, только русских меняют?» Как эта фраза Игоря Денисова в раздевалке стала поводом для развала «Анжи»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал об этом ярком, но недолгом проекте. Собеседники нашего журналиста рассказали ему о ключевом эпизоде в раздевалке после ничьей 1:1 в матче «Крылья Советов» — «Анжи». В той игре махачкалинцы вели в счете, но пропустили после ошибки центрального полузащитника Жусилея. После этого и.о. главного тренера «Анжи» голландец Рене Меленстен выпустил на замену второго форварда Лассину Траоре вместо Денисова.

Член совета директоров Герман Ткаченко:

— Денисов — очень хороший парень. Когда не в стрессе. И мы с ним все обсуждали, когда он был в спокойном состоянии. Просто, как потом выяснилось, сразу, в первую секунду после новости о его подписании, Витсель и Халк позвонили Это'О, Диарра и остальным легионерам со словами, что он расист.

Шло межсезонье, и я полетел в Европу к каждому из них. Облетел всех лидеров, которые были взбудоражены, каждого успокоил. И на сборах в Австрии, не в стрессе, все было нормально. Это'О прекрасно общался с Денисовым. Не было вообще никаких проблем.

Фраза Денисова: «Здесь только русских меняют?» действительно была. Ее Игорь произнес в состоянии того самого стресса, которого у него не было до того. А один из переводчиков ее еще и перевел. Может, один Буссуфа, даже что-то уловив, не стал бы вникать в смысл до конца. Хотя Мубарак — парень наэлектризованный. И иностранцы восприняли слова Денисова как расизм. Взошло то, что посеяли у них в головах Халк с Витселем.

Легионеры вскипели. Они говорили: «Мы же вообще никогда тут никого не делили по национальностям!» И это правда — как с их стороны, так и со стороны клуба. В этом единстве и была сила «Анжи». У нас был идеальный национальный и религиозный баланс, над которым мы работали.

Потом Денисова попросили извиниться перед тренером и командой. Последнее было жесткой позицией всей иностранной части «Анжи». Перед Рене Игорь извиниться согласился, перед коллективом — отказался. Эта ситуация внесла раскол, с которым футболисты справиться не смогли. Проиграли дома «Ростову», после чего — все. У Сулеймана в тот момент были свои проблемы — и со здоровьем, и в делах. Момент с Денисовым, конечно, не стал причиной смены курса. Он был не более чем поводом.

Спортивный директор Хасан Биджиев:

— Рене выставил неожиданный стартовый состав с тремя центральными полузащитниками оборонительного плана — Диарра, Денисовым и Жусилеем. Мне это решение было непонятно. Накануне мы состав не обсуждали, а утром в день игры вывесили этот список. В Самаре, где нужно играть первым номером, на победу, это было странно. Вариантов, как и кем сыграть иначе, у нас было предостаточно.

Когда вернулись в раздевалку после матча, все были расстроены потерей очков, но в первый момент все сидели тихо, не было никаких конфликтов. А потом прозвучала фраза Денисова: «Здесь что, только русских меняют?» Для всех она стала полной неожиданностью, и страсти накалились.

Смысл слов был понятен, никому не нужно было ничего переводить. Мы в раздевалке немного покипели, но быстро успокоились. Однако осадок остался очень неприятный. Керимов уже был в курсе. Через день в Лужниках во время тренировки я объяснял Денисову, что у нас интернациональная команда, мы привыкли к сплоченному коллективу, и все находят общий язык, как бы это ни было сложно. Керимов тоже приехал в «Лужники», мне показалось, что он был расстроен. Еще бы — столько сил в клуб вложить, чтобы создать в нем хорошую атмосферу, которая одной этой историей была подорвана.

Он встретился с обоими. Потом Денисов, Это'О с переводчиком и я общались в кабинете генерального директора «Анжи» Айваза Казиахмедова. Игорь на тот момент был капитаном сборной России, и Самюэль обращался к нему «мистер капитан», да и вообще разговаривал с ним в очень уважительной манере. Денисов тоже говорил спокойно, не было никаких повышенных тонов. Но тогда события происходили одно за другим, и вскоре объявили о смене курса. Уверен, что дело точно не в конфликте Денисова и Это'О.

Полностью третья часть суперэксклюзива «СЭ» об «Анжи»