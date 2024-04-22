Камоцци: «Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз»

Итальянский функционер Франко Камоцци оценил результаты «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.

«Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз. Руководство клуба поступили правильно, но они опоздали с решением», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля. Его обязанности выполняет Владимир Слишкович. Красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.