Камоцци: «Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз»
Итальянский функционер Франко Камоцци оценил результаты «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.
«Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз. Руководство клуба поступили правильно, но они опоздали с решением», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» 14 апреля. Его обязанности выполняет Владимир Слишкович. Красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
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26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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