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Сегодня, 11:20

Тихонов не ждет много голов в матче между «Рубином» и «Балтикой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Рубином».

«Рубин» одна из самых низовых команд в российском чемпионате, чье слабое нападение хорошо компенсируется бесхитростной, но эффективной защитой. При любой угрозе со стороны соперника практически весь состав казанцев мгновенно оказывается возле своих ворот, вскрывать такую оборону — занятие весьма неблагодарное. Именно поэтому «Рубин» уже несколько матчей кряду не пропускает больше одного мяча. «Балтика» также не блещет результативностью, в этом сезоне у калининградцев меньше всего голов", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 17 туров «Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Балтика» — на 15-м месте (13 очков).

Матч «Балтика» — «Рубин» пройдет 10 декабря. Начало в 19:45 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ne-zdet-mnogo-golov-v-matce-mezdu-rubinom-i-baltikoi/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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 14 1 4
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