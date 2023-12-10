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Сегодня, 11:35

Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» высказался о турнирном положении красно-белых в чемпионате России.

«Хорошо, что далеко не отпустили конкурентов. Сейчас отрыв не такой большой — пять-шесть очков. Будем настраиваться на следующий игры, надеюсь, хорошо отдохнем, проведем время с семьей и перезагрузимся. Во второй части будем стараться все игры играть на победу. Надо догонять. Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена. В прошлом году было невозможно представить, что «Зенит» потеряет очки, сейчас же у них отбирают много очков. Тем более, следующая игра у нас с ними», — сказал Чернов «СЭ».

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

«Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Никита Чернов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
3
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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