Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» высказался о турнирном положении красно-белых в чемпионате России.

«Хорошо, что далеко не отпустили конкурентов. Сейчас отрыв не такой большой — пять-шесть очков. Будем настраиваться на следующий игры, надеюсь, хорошо отдохнем, проведем время с семьей и перезагрузимся. Во второй части будем стараться все игры играть на победу. Надо догонять. Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена. В прошлом году было невозможно представить, что «Зенит» потеряет очки, сейчас же у них отбирают много очков. Тем более, следующая игра у нас с ними», — сказал Чернов «СЭ».

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

«Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.