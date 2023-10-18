Агент Барриоса рассказал, когда полузащитник вернется в расположение «Зенита»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, назвал сроки его возвращение в расположение российского клуба.

«Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», — цитирует Поссо Sport24.

30-летний полузащитник провел два матча за сборную Колумбии в отборочном турнире ЧМ-2026. Его команда сыграла вничью с Уругваем (2:2) и Эквадором (0:0).