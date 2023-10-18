Агент Барриоса рассказал, когда полузащитник вернется в расположение «Зенита»
Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, назвал сроки его возвращение в расположение российского клуба.
«Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», — цитирует Поссо Sport24.
30-летний полузащитник провел два матча за сборную Колумбии в отборочном турнире ЧМ-2026. Его команда сыграла вничью с Уругваем (2:2) и Эквадором (0:0).
Источник: Sport24
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|25-14
|21
|
3
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|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
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|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
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|11
|5
|2
|4
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|17
|
6
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|11
|5
|2
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|17
|
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|11
|4
|5
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|22-17
|17
|
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|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
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|11
|4
|4
|3
|12-14
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|
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|
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|
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|3
|2
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|11
|
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|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
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|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
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|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
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|6
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
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|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
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Оренбург
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|1
|2
|
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Милан Гайич
ЦСКА
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|1
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