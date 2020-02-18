Тарасов рассказал, как получил предложение от «Рубина»

Новичок «Рубина», полузащитник Дмитрий Тарасов дал свое первое интервью пресс-службе казанцев после подписания контракта с командой до конца текущего сезона.

«Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол, — приводит слова Тарасова пресс-служба казанцев. — Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде.

У меня были и другие варианты, но перед новым годом состоялся звонок из «Рубина», предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Все-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на мое состояние здоровья. Я отнесся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определенный вызов.

У нас были индивидуальные беседы с тренером, говорили, что он ждет от меня, но, я думаю, пусть это останется между нами. Моя задача не подвести его и команду. Атмосфера? Я был много лет в «Локомотиве», видел много разных коллективов, тренеров. Здесь поменялся тренер и с первого сбора видно, что коллектив сплотился, хорошая атмосфера, это все, конечно, зависит от тренера. Действительно очень хочется помочь этой команде, потому что дали такой шанс. Многие в таких сложных ситуациях отворачиваются, но здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, не тренера, ни руководство. Многие говорят про возраст — я один из самых старших в команде. Я считаю, что возраст — это просто цифры. Кто-то недавно говорил: если у тебя есть здоровье, силы, возраст не имеет значения. Нужно смотреть то, что игрок делает на поле".

«Рубин» объявил о подписании Тарасова