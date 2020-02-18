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«Рубин» объявил о подписании Тарасова

09:32
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанцев. Контракт с 32-летний российским футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Тарасов принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах «Рубина». Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.

В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-kontrakt-s-dmitriem-tarasovym

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