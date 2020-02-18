«Рубин» объявил о подписании Тарасова
Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанцев. Контракт с 32-летний российским футболистом рассчитан до конца сезона-2019/20.
Тарасов принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах «Рубина». Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.
Последним клубом Тарасова был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.
В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
??Официально??— «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым??
?
?Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.
?
Добро пожаловать!??
? https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-kontrakt-s-dmitriem-tarasovym