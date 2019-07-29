"Тамбов" мог забить "Спартаку" 3-4 гола. Был бы праздник какой-то". Широков - жестко про Кононова и красно-белых

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков оценил игру красно-белых с "Ростовом" (2:2) и "Тамбовом" (0:2) и отметил, что главный тренер команды Олег Кононов пока не смог поставить игру.

– По мне, так "Ростов" лучше выглядел в матче со "Спартаком"..., – отметил Широков в программе "8-16". – Понсе вообще пока непонятно, кого играет. На данный момент я не вижу, чего хочет Кононов. Это идет с весны. Осенью еще можно было сказать, что пришел в конце, было мало матчей. Но за зиму, а потом всю весну, хотя весной фрагментами что-то было. В первых трех матчах я вообще не понимаю, во что он играет.

Смена тренера? Однажды "Спартак" так стал чемпионом. Надо смотреть, кто у них там есть в системе.

– В матче с "Тамбовом" "Спартак" четыре раза попал в штанги...

– Три из них с внешней стороны, поэтому их считать за штанги нельзя. Единственный значимый момент это удар Джикии со штрафного в перекладину.

Невезение? "Тамбов" три в одного выходил, но не забил. Были и другие моменты – тоже могут сказать, что им не повезло. Могли 3-4 забить. Сейчас бы вообще тогда праздник был какой-то.