«Тамбов» арендовал Юрганова у «Сочи»
12:38
Защитник «Сочи» Игорь Юрганов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает Twitter тамбовского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Защитник «Сочи» Игорь Юрганов на правах аренды перешёл в «Тамбов»! ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 20, 2020
Трудовое соглашение с футболистом подписано сроком до конца текущего сезона 2019/20 гг.
Подробности ? https://t.co/37YBT4RJMP
Добро пожаловать в «Тамбов», Игорь! ?? pic.twitter.com/YvQyDD2u19
26-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей в премьер-лиге за «Сочи». «Тамбов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 21 очков в 19 матчах.
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