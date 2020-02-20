РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Тамбов» арендовал Юрганова у «Сочи»

12:38
Теги:

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает Twitter тамбовского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.


26-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей в премьер-лиге за «Сочи». «Тамбов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 21 очков в 19 матчах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир