«Тамбов» арендовал Юрганова у «Сочи»

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов перешел в «Тамбов» на правах аренды, сообщает Twitter тамбовского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов на правах аренды перешёл в «Тамбов»! ?



Трудовое соглашение с футболистом подписано сроком до конца текущего сезона 2019/20 гг.



Подробности ? https://t.co/37YBT4RJMP



Добро пожаловать в «Тамбов», Игорь! ?? pic.twitter.com/YvQyDD2u19 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 20, 2020



26-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей в премьер-лиге за «Сочи». «Тамбов» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 21 очков в 19 матчах.