Талалаев оценил шансы «Ахмата» победить «Спартак» в матче РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о том, чего ожидает от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Надеемся, что вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

Мы все знаем, что для нас в Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», поэтому можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», — приводит слова Талалаева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне «Ахмат» после 29 туров идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» с 53 очками – на третьей строчке.

Матч «Ахмат» - «Спартак» пройдет 16 мая в Грозном. Начало – в 14:00 по московскому времени.