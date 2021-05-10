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«Краснодар» выпустит фильм об участии в Лиге чемпионов: «Краснодар». От игры к игре»

11:38
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«Краснодар» опубликовал трейлер фильма «Краснодар». От игры к игре». Он будет рассказывать об участии команды в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он был на самом деле. «Краснодар». От игры к игре», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

В сезоне-2020/21 «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов. После жеребьевки клуб попал в группу E, где его соперниками стали «Челси», «Севилья» и «Ренн». Выйдя с третьего места в группе в 1/16 финала Лиги Европы «быки» проиграли загребскому «Динамо».

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