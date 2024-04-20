Колыванов: «Черная полоса «Динамо» когда-то должна закончиться»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил ситуации бело-голубых и «Пари НН» в преддверии матча 25-го тура РПЛ.

«Сейчас «Пари НН» в таблице находится в более-менее спокойной ситуации, но в любом случае дома они играют достаточно прилично. «Динамо», чтобы остаться в тройке, надо однозначно побеждать в этом матче. С чем связать эту черную полосу динамовцев в РПЛ, я даже не знаю. От «Ростова» получили четыре — и поехало... Со «Спартаком» вроде играли неплохо, но две ошибки в обороне — и поражение. А потом по накатанной еще и «Уралу» проиграли. Но эта полоса должна когда-то закончиться. В кубковом матче на неделе выиграли у «Оренбурга», посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 по московскому времени.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Ранее бело-голубые потерпели три поражения подряд в РПЛ. «Пари НН» идет на 10-й позиции с 28 баллами.