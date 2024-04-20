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Сегодня, 19:17

Колыванов: «Черная полоса «Динамо» когда-то должна закончиться»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил ситуации бело-голубых и «Пари НН» в преддверии матча 25-го тура РПЛ.

«Сейчас «Пари НН» в таблице находится в более-менее спокойной ситуации, но в любом случае дома они играют достаточно прилично. «Динамо», чтобы остаться в тройке, надо однозначно побеждать в этом матче. С чем связать эту черную полосу динамовцев в РПЛ, я даже не знаю. От «Ростова» получили четыре — и поехало... Со «Спартаком» вроде играли неплохо, но две ошибки в обороне — и поражение. А потом по накатанной еще и «Уралу» проиграли. Но эта полоса должна когда-то закончиться. В кубковом матче на неделе выиграли у «Оренбурга», посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 по московскому времени.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Ранее бело-голубые потерпели три поражения подряд в РПЛ. «Пари НН» идет на 10-й позиции с 28 баллами.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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