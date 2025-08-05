Футбол
5 августа, 15:30

Защитник ЦСКА Лукин — о задачах команды на сезон: «Уверен, что мы будем очень высоко»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» старт сезона для команды.

— Как оценишь старт сезона?

— Оценивать будем в конце чемпионата. Сейчас он только начался. Я уверен, что мы будем очень высоко. С каждым днем мы становимся храбрее. Больше понимаем требования главного тренера, больше понимаем друг друга. К нам прибавляются новые игроки. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее, — сказал Лукин «СЭ».

ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
  • П_о_в_а_р

    В пятёрке... если Игорь Владимирович дотащит. Не мальчик уже чай

    05.08.2025

  • zg

    Потенциал есть,пока вообще отлично смотрится!

    05.08.2025

  • KlimA

    Ну Кисляк и Обляков то остались, они определяли игру в середине поля и впереди, плюс Глебов стал реальным помощником.. а в защите у нас и так было неплохо, Роша конечно трудновосполнимая потеря, но думаю со временем Лукин станет даже лучше..

    05.08.2025

  • zg

    Это да,учитывая еще и трансферы навыход!Но игра у вас сейчас более чем симпатичная!

    05.08.2025

  • KlimA

    и какие новички придут в команду.. сейчас у нас просто скамейки нет от слова совсем..

    05.08.2025

  • zg

    Ну пока команда выглядит более чем хорошо,учитывая сколько с ней новый тренер,вопрос,сколько будет вариантов игры и как быстро все приспособятся к тому,который сейчас.

    05.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

