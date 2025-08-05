Защитник ЦСКА Лукин — о задачах команды на сезон: «Уверен, что мы будем очень высоко»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал «СЭ» старт сезона для команды.
— Как оценишь старт сезона?
— Оценивать будем в конце чемпионата. Сейчас он только начался. Я уверен, что мы будем очень высоко. С каждым днем мы становимся храбрее. Больше понимаем требования главного тренера, больше понимаем друг друга. К нам прибавляются новые игроки. С каждым днем мы становимся все сильнее и сильнее, — сказал Лукин «СЭ».
ЦСКА после 3-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков.
