Степашин уверен на 99 процентов, что летом матчи пройдут без зрителей

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением об идее владельца «Спартака» Леонида Федуна завершить розыгрыш РПЛ и определить призеров и раздать путевки в еврокубках по нынешнему положению команд в турнирной таблице.

— Я думаю, что к ней надо вернуться через месяц, когда будет ясна динамика распространения коронавируса, — цитирует Степашина «Комсомольская правда». — Потому что есть и второй вариант — доиграть без болельщиков. Что хуже, что лучше? Я не знаю. Давайте исходить из того, каковы будут рекомендации врачей?

— А вы сами к какому варианту склоняетесь? Играть без зрителей или просто распределить награды?

— Я думаю, 50 на 50. То, что со зрителями летом мы не сыграем, я в этом на 99 процентов уверен.

А вообще без зрителей стоит играть?

— Если есть такая возможность, и это не повлияет на здоровье, можно сыграть и без зрителей. Уверен, миллионы людей сегодня с удовольствием посмотрят по телевизору футбольные матчи. Они соскучились. По крайней мере, это ничем не хуже, чем те сериалы-ужастики, которые мы подчас смотрим.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.