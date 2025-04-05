Футбол
5 апреля, 15:45

Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент

Матч 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» посетят около 22 тысяч болельщиков. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Таким образом, матч может установить рекорд по посещаемости «РЖД Арены» в этом сезоне. На данный момент игра против «Спартака» в 10-м туре РПЛ собрала наибольшее количество болельщиков на стадионе — 19725 зрителей.

«Локомотив» и «Зенит» проведут матч в субботу, 5 апреля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Алексей Батраков и&nbsp;Лусиано.«Локомотив» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Популярное видео
Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»
Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча
Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»
  • ANTI BOMG

    Вся Россия будет скандировать - бомжи-позор российского футбола, особенно, когда симак лишил Воронеж болельщиков на матче с Ахматом, когда они за выживание борются!

    05.04.2025

  • ANTI BOMG

    Придурок! Ты не занешь, какие дерби у Спартак с Динамо? с ЦСКА? и Даже с Локо? И сколько прихоодит на быков со Спартаком? бомж он и России - бомж! В вашем городе-гнилушке о таком понятии как дерби и не слыхали! на 5-ти миллионник ОДНА команда! ваши дерби - это с минибомжами из Оренбурга и из Сочей!

    05.04.2025

  • ANTI BOMG

    я лучше на тебя нака..аю, вонючий! тебе не привыкать в моче и гоVне ночевать! :rofl::joy::rofl::joy:

    05.04.2025

  • Millwall82

    действительно, лишь Зенит собирает в Москве аншлаги.

    05.04.2025

  • Леший

    Это хорошо. Но ведь я из чего исхожу? У Локо болельщиков немного, на матч с Зенитом куплено билетов больше, чем на Спартак. Значит, либо из Питера приехало больше народа, чем спартаковских прибыло на метро, либо болельщикам Локо посмотреть на гегемона интересней, чем на "народную команду". Но в любом случае спартаковские фаны не проявили активности с билетами на матч в 10-м туре.

    05.04.2025

  • m_16

    Иди об стену убейся, дерьмоед.

    05.04.2025

  • ANTI BOMG

    Надеюсь, сегодня страна снова услышит - бомжи - позор российского футбола! А если сегодня Воронеж благодаря семаку при пустых трибунах (и это-то в Воронеже!) прос..ет Ахмату, то на всех стадионах эта кричалка будет обязательной. Ну, окромя, конечно, баклан-арены газпрёма!

    05.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Покупал билеты на игру Спартак ЦСКА 26 апреля. На сегодняшний день в продаже осталось 1200 билетов. Выводы у вас не верные))))

    05.04.2025

  • m_16

    Ну у них там у фанатов бойкот фан-уйди, а обычные болельщики на стадионы, вероятно, не ходят.

    05.04.2025

  • Леший

    Из цифр понятно, что не Спартака. Меня заинтересовало другое: получается, болельщики Спартака даже в Москве на игры своего клуба не особо ходят.))

    05.04.2025

  • m_16

    То есть в увеличение популяции "проводниц" веры нет? Или, может, это воронежцы плюнут на свой гаснущий и приедут в Москву орать про зпрф?

    05.04.2025

  • Фирсыч

    Торпедо!

    05.04.2025

  • m_16

    И о популярности какого клуба это может свидетельствовать?

    05.04.2025

    • На матче ЦСКА — «Динамо» ожидается снежный покров до 10 см: «Футболисты будут бегать по щиколотку»

    «Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 12 5 4 3 20-18 19
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 12 3 5 4 10-13 14
    11
    		 Кр. Советов 12 3 4 5 17-22 13
    12
    		 Акрон 12 2 5 5 14-18 11
    13
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    14
    		 Оренбург 12 1 5 6 14-23 8
    15
    		 Пари НН 12 2 0 10 9-23 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00 Кр. Советов – Оренбург 1 : 1
    18.10 13:00 Пари НН – Акрон 0 : 1
    18.10 15:15 Спартак – Ростов 1 : 1
    18.10 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
    18.10 19:45 Локомотив – ЦСКА - : -
    19.10 14:30 Сочи – Зенит - : -
    19.10 17:00 Рубин – Балтика - : -
    19.10 19:30 Динамо – Ахмат - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 5 1 2
    Мамаду Майга
    Мамаду Майга

    Пари Нижний Новгород

    		 9 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Вся статистика

