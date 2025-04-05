Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — «Зенит»

Матч 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» посетят около 22 тысяч болельщиков. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Таким образом, матч может установить рекорд по посещаемости «РЖД Арены» в этом сезоне. На данный момент игра против «Спартака» в 10-м туре РПЛ собрала наибольшее количество болельщиков на стадионе — 19725 зрителей.

«Локомотив» и «Зенит» проведут матч в субботу, 5 апреля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.