Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — «Зенит»
Матч 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» посетят около 22 тысяч болельщиков. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Таким образом, матч может установить рекорд по посещаемости «РЖД Арены» в этом сезоне. На данный момент игра против «Спартака» в 10-м туре РПЛ собрала наибольшее количество болельщиков на стадионе — 19725 зрителей.
«Локомотив» и «Зенит» проведут матч в субботу, 5 апреля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|20-18
|19
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|12
|3
|5
|4
|10-13
|14
|
11
|Кр. Советов
|12
|3
|4
|5
|17-22
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|5
|5
|14-18
|11
|
13
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
14
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-23
|8
|
15
|Пари НН
|12
|2
|0
|10
|9-23
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|13:00
|Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|18.10
|13:00
|Пари НН – Акрон
|0 : 1
|18.10
|15:15
|Спартак – Ростов
|1 : 1
|18.10
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Джику
Спартак
|5
|1
|2
|
|
Мамаду Майга
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
