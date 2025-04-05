На матче ЦСКА — «Динамо» ожидается снежный покров до 10 см: «Футболисты будут бегать по щиколотку»
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
— Вы знаете, это что называется выбрано самое худшее время для проведения футбольного матча. Да еще в вечерние часы, когда будет пик этого снежного бурана, который обрушится завтра на Москву и столичный регион. К сожалению, он никак не отвернет. Все гидродинамические модели указывают на то, что завтра нас ждет очень тяжелая погода.
— Что будет с осадками?
— Понятно, что осадки будут переходить именно в ночь. Это мокрый снег, ну и светлое время суток. Это прям снегопады, снегопады, снегопады. Причем я вам должен сказать, что с формированием снежного покрова завтра, в вечерние часы, он будет достигать 7-10 сантиметров. То есть наши футболисты будут бегать по щиколотку по снежному полю. Надо все время быть на подчистке, потому что снег будет валить.
Плюс еще и ветер будет достаточно серьезный, плотный. То есть порывы ветра завтра будут достигать 15 метров в секунду. То есть будет сдувать мячик еще. Ветер с северо-востока, так что подкручивая мяч нужно, что называется, делать поправку на ветер, как это делают снайперы. Но, правда, при 15 метрах в секунду, да еще и, помимо прочего, еще и при таком снегопаде там же будет и видимость ухудшаться. Причем очень серьезно. Я так скажу, что видимость будет снижаться до 500 метров. Так что худшего времени для футбольного матча выбрать просто было нельзя.
Я не завидую ни футболистам, которые будут бегать при такой погоде, ни болельщикам. Вот им бы вчера сыграть или позавчера, когда было майское тепло, солнце, плюс 16. А еще и температура завтра будет около нуля, но это днем, а в вечерний час пик она уйдет уже в минус. И, соответственно, это уже будет где-то минус один, минус три градуса. Но из-за сильного ветра северо-восточных румбов с порывами до 15 метров в секунду будет казаться, что на самом деле температура в ощущениях, это же очень важно для спортсменов, будет минус 10 мороза. То есть...хуже не придумаешь, — сказал Тишковец «СЭ».
Начало матча 6 апреля в 19.30 мск. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0