Спортивный директор "Арсенала" – о переходе экс-защитника "Лиона" и "Малаги"

Спортивный директор "Арсенала" Андрей Рудаков – о первом приобретении тульского клуба этой зимой, футболисте сборной Буркина-Фасо Бакари Коне.

– Мы искали центрального защитника. Об этом говорил наш президент Гурам Аджоев. И эту позицию закрыли, – сказал Рудаков. – Бакари достаточно известен в Европе. Он провел пять сезонов в "Лионе", выступал в испанской "Малаге". Показательно, что в прошлом году, когда Коне находился в "Страсбурге" на правах аренды, ему доверили капитанскую повязку. К сожалению для Бакари, а для нас – к счастью, в Турции, где он потом играл за "Анкарагюджю", у него не пошло, парень разорвал контракт из-за невыплаты зарплаты. Мы смогли взять Коне как свободного агента.

– У него наверняка имелись другие варианты?

– Да, претенденты на Коне были и помимо "Арсенала". Скажу, что он пошел на серьезное снижение зарплаты. И я рад, что Бакари принял наше предложение. Названия конкурентов называть не стану, но знаю, что у него была возможность вернуться во Францию, однако африканец предпочел Тулу.

– Что Коне знает об "Арсенале"?

– Его лучший друг – Каборе из "Краснодара", они вместе выступают в сборной своей страны. Так что Бакари получил достаточно полную информацию и хорошую характеристику "Арсенала". Вижу, что человек хочет играть, доказывать и показывать мастерство. Надеюсь, Коне принесет немало пользы команде и порадует тульских болельщиков. Контракт подписан на полтора года.

– Комплектование на этом не закончено? Что можете сказать о работающих с вами полузащитнике ЦСКА Макарове и форварде курского "Авангарда" Минаеве?

– Они оставляют очень приятное впечатление. Решение примет тренерский штаб. Думаю, оно последует на этом сборе. Ребята очень интересные.

– Трансферы на выход этой зимой возможны?

– Защитник Сокол на сборе с "Тромсе". С этим же норвежским клубом тренировался Ивакин. Хорошие отзывы и по тому, и по другому. Но "Тромсе" сейчас нужен крайний защитник, а так впечатление по обоим положительное. Посмотрим, что будет. Решения пока нет. (Артем Агапов)



"Арсенал" объявил о подписании первого Коне вечером в понедельник. 30-летний бывший футболист "Генгама", "Лиона", "Страсбура" и "Малаги" начинал сезон в турецком "Анкарагюджю", но затем разорвал соглашение и стал свободным агентом.

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