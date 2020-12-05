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«Спартак» — «Тамбов»: Понсе довел счет до разгромного

18:22
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Фовард «Спартака» Эсекиэль Понсе отметился голом в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Аргентинец отличился на 92-й минуте встречи и сделал счет 5:1.

Спартак — Тамбов

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