Тедеско заявил, что его расстроил результат первого тайма матча «Спартак» — «Тамбов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал игру и результат встречи.
— Начало получилось не очень хорошим, первые 15-20 минут нам не удались, — сказал Тедеско — Но потом прибавили, стали играть лучше, но все равно немного расстроил результат после первой половины. Хотелось больше забить и создать больше моментов. Второй тайм получился уже лучше. К сожалению, что для нас типично, быстро пропустили после того, как забили второй гол. Хотя должны были добавить в уверенности и агрессии. Хорошо, что в концовке забили еще. В целом я удовлетворен, мы набрали очень важные важные три очка.
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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