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Тедеско заявил, что его расстроил результат первого тайма матча «Спартак» — «Тамбов»

19:10
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал игру и результат встречи.

— Начало получилось не очень хорошим, первые 15-20 минут нам не удались, — сказал Тедеско — Но потом прибавили, стали играть лучше, но все равно немного расстроил результат после первой половины. Хотелось больше забить и создать больше моментов. Второй тайм получился уже лучше. К сожалению, что для нас типично, быстро пропустили после того, как забили второй гол. Хотя должны были добавить в уверенности и агрессии. Хорошо, что в концовке забили еще. В целом я удовлетворен, мы набрали очень важные важные три очка.
(Дмитрий Гирин)

Спартак — Тамбов

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