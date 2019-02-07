"Спартак" рассказал о травме Мельгарехо

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра во вчерашнем товарищеском матче против "Актобе" (2:2), информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний парагваец попросил обратную замену по ходу второго тайма.

- Не принял участия в тренировке Лоренсо Мельгарехо. Во вчерашней игре парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Он занимался в отеле с физиотерапевтом, - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

В текущем сезоне Мельгарехо провел 23 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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