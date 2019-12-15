«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения
20:11
«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с 38-летием.
— Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем! — говорится в сообщении в Twitter.
??? С днём рождения, Роман!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 15, 2019
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Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем! ? pic.twitter.com/vET6RhAiqt
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