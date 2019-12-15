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«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения

20:11
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«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с 38-летием.

— Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем! — говорится в сообщении в Twitter.

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