«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения

«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с 38-летием.

— Сегодня одному из лучших бомбардиров в истории «Спартака» и обладателю Кубка России в составе красно-белых Роману Павлюченко исполнилось 38 лет. Поздравляем! — говорится в сообщении в Twitter.