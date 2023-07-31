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Сегодня, 14:57

«Спартак» опережает «Торино», «Андерлехт» и «Монцу» в гонке за подписание защитника Машовича

Руслан Минаев
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Эрхан Машович.
Фото Global Look Press

«Спартак» лидирует в борьбе за подписание защитника «Бохума» Эрхана Машовича, сообщает сербский портал Maxbet Sport.

По данным источника, красно-белые переключились на 24-летнего серба после срыва трансфера Страхини Эраковича, который подписал контракт с «Зенитом».

Интерес к Машовичу проявляют «Торино», «Андерлехт», «Монца», «Копенгаген» и «Гент».

Немецкое издание Sport1 сообщало, что «Спартак» готов заплатить за игрока от 8 до 10 миллионов евро.

Машович выступает за «Бохум» с октября 2020 года. Игрок забил 4 гола в 64 матчах за немецкую команду.

Контракт защитника действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 8 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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ФК Бохум
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
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Ростов – Зенит
 1 : 1
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Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
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30.07 20:00
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Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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