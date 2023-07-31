Агент Николсона: «Шамар готов к новому сезону!»

Агент Ненад Портега ответил «СЭ» на вопрос о физическом состоянии нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

В начале июля 26-летний форвард в составе сборной Ямайки принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Состояние Шамара в полном порядке. Он готов к новому сезону!», — сказал Портега «СЭ».

В сезоне-2022/23 26-летний Николсон провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.