«Состав не очень сбалансирован для игры на два фронта». Наумов считает, что «Локомотиву» необходимо обыгрывать «Уфу» для борьбы за медали

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов счтиает, что красно-зеленых ждет непростое противостояние с «Уфой» в 11-м туре чемпионата России.

— Будет очень непростое противостояние, поскольку смена тренера, как правило, на первых порах дает положительный импульс команде, — цитируют «Известия» Наумова. — А Рахимов может встряхнуть коллектив и отобрать очки у соперника. Тем более, он когда-то работал в «Локо» и наверняка захочет напомнить клубу о себе. «Железнодорожникам» же необходимо сейчас обыгрывать двух аутсайдеров в ближайших матчах против «Уфы» и «Ротора». Если команда этого не сделает, бороться за медали ей будет очень сложно, поскольку впереди еще Лига чемпионов, а состав не очень сбалансирован для игры на два фронта.