Соломон Кверквелия: «С «Ростовом» не сыграю»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после премьеры сериала «Вне игры» рассказал о том, как восстанавливается после травмы и когда сможет играть.

— Насколько важно рассказывать про спорт таким доступным способом, как кино?

— Я много слышал об этом сериале. На базе ребята говорили, что снимается такой фильм. Я посмотрел сегодня серию и мне очень понравилось. Похоже на то, как в жизни. Если выдерживаешь сложности, то станешь хорошим футболистом.

— Как себя чувствуете после травмы и когда будете готовы играть?

— Сейчас уже чувствую себя хорошо. А на сборах плоховато было — тяжело было бегать, неприятные болевые ощущения. С «Ростовом» не сыграю, а вот после паузы на матчи сборных уже на сто процентов буду готов. Все сделаю для того, чтобы побыстрее набрать форму, которая у меня была последние два сезона.

— Сейчас не готов, потому что не набрали физические кондиции?

— Да. Я пропускал сбор, а для футболиста это очень важно. Сейчас я работаю в общей группе и чувствую, что набираю форму. (Елена Григорьевская)