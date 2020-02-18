«Сочи» выложил первое фото Кокорина в расположении команды
22:02
«Сочи» выложил первое фото с новичком команды нападающим Александром Кокориным. Форвард запечатлен вместе с главным тренером команды Владимиром Федотовым и с футболкой в руках.
— Приносим извинения, что лишили вас этого прекрасного фото. Первая фотография Александра Кокорина в расположении нашей команды, — отмечается в сообщении.
Приносим извинения, что лишили вас этого прекрасного фото. Первая фотография Александра Кокорина в расположении нашей команды#КокоринВСочи pic.twitter.com/ZAHnEGyy9o— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 18, 2020
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