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«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы

15:10
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина»? на матч 19-го тура РПЛ.

«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.

Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А. Заболотный.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Сочи — Рубин

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