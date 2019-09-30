«Сочи» — «Ахмат»: составы команд. Кудряшов сыграет против бывшего клуба
18:25
Стали известны составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России. В «старте» хозяев выйдет экс-защитник грозненцев Федор Кудряшов.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные — Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.
Запасные — Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи