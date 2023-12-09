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Соболев: «Что там кстати «Источники» говорят?»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев коротко отреагировал на победу в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

«Что там кстати «Источники» говорят?» — написал футболист в Telegram-канале.

Форвард вышел в стартовом составе красно-белых и стал автором второго гола команды.

В октябре появилась информация о конфликте Соболева и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После одного из матчей чемпионата нападающий заявил, что больше не общается с прессой, и сказал журналистам «общаться с источниками».

В этом сезоне 26-летний Соболев забил 6 голов в 18 играх за «Спартак».

Источник: https://t.me/Sobolev_7/432
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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