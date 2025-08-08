Смольников: «У «Спартака» огромнейшая армия болельщиков, но для меня «Зенит» — номер один»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Зенита» Игорь Смольников ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Для меня «Зенит» однозначно самый популярный клуб страны. Если брать, что было в прошлом, то «Спартак». Но сейчас на слуху «Зенит». У «Спартака» огромнейшая армия болельщиков, но для меня «Зенит» — номер один», — сказал Смольников «СЭ».

