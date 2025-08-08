Шнякин считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Наследие золотых спартаковских времен все еще работает»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Известный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» самый популярный клуб России. «Зенит» в современности российского футбола берет больше трофеев и этим забирает большую долю болельщиков. Мы, комментаторы, много путешествуем, командировок у нас много, и я видел и удивлялся тому, что у питерского клуба достаточно болельщиков. Ведь всегда казалось, что «Зенит» — это один город, одна команда. Но нет! Я видел большое количество болельщиков «Зенита» и за пределами Санкт-Петербурга. Но это просто не сравнимо со «Спартаком». Например, приезжают красно-белые в Самару играть против «Акрона» и мы видим, что на трибунах чуть ли не больше болельщиков «Спартака». Это ведь наследие. Я ведь тоже под это попал, в юности приходил болеть за «Спартак» на трибуны. И получал в Праге по башке, чего только не было. В те времена чаще всего показывали «Спартак». Не влюбиться было невозможно. И это наследие золотых спартаковских времен все еще работает. Сейчас титулов меньше, но это все равно привлекательный бред. Уверен, что болельщиков «Спартака», может, не настолько много, как раньше было, но все равно больше, чем у «Зенита», — сказал Шнякин «СЭ».

