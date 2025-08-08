Футбол
8 августа, 17:30

Шнякин считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Наследие золотых спартаковских времен все еще работает»

Дарик Агаларов

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Известный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» самый популярный клуб России. «Зенит» в современности российского футбола берет больше трофеев и этим забирает большую долю болельщиков. Мы, комментаторы, много путешествуем, командировок у нас много, и я видел и удивлялся тому, что у питерского клуба достаточно болельщиков. Ведь всегда казалось, что «Зенит» — это один город, одна команда. Но нет! Я видел большое количество болельщиков «Зенита» и за пределами Санкт-Петербурга. Но это просто не сравнимо со «Спартаком». Например, приезжают красно-белые в Самару играть против «Акрона» и мы видим, что на трибунах чуть ли не больше болельщиков «Спартака». Это ведь наследие. Я ведь тоже под это попал, в юности приходил болеть за «Спартак» на трибуны. И получал в Праге по башке, чего только не было. В те времена чаще всего показывали «Спартак». Не влюбиться было невозможно. И это наследие золотых спартаковских времен все еще работает. Сейчас титулов меньше, но это все равно привлекательный бред. Уверен, что болельщиков «Спартака», может, не настолько много, как раньше было, но все равно больше, чем у «Зенита», — сказал Шнякин «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
