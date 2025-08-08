Российские клубы получили 10,8 миллиона евро от УЕФА после отстранения от еврокубков

Российские клубы в рамках солидарных выплат получили от УЕФА 10,8 миллиона евро после отстранения от участия в еврокубках в феврале 2022 года, сообщает The Guardian.

Отмечается, что деньги предоставляются клубам, которые не пробились в еврокубки по итогам национальных чемпионатов.

«Они призваны «поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы в свете дополнительных доходов, которые некоторые клубы получают от участия в европейских соревнованиях», — сообщает The Guardian со ссылкой на УЕФА.

В сезоне-2022/23 УЕФА выплатил РФС 3,305 миллиона евро, в сезоне-2023/24 — 3,381 миллиона, в сезоне-2024/25 — 4,224 миллиона.

По данным источника, пять украинских клубов не получили аналогичные выплаты за сезоны-2023/24 и 2024/25. Среди них: «Черноморец», «Реал Фарма», «Металлург», «Феникс» и «Металлист 1925». Украинская сторона обратилась по этому вопросу к главе УЕФА Александру Чеферину.