СМИ: "Парма" проявляет интерес к Мануэлу Фернандешу

"Парма" хочет подписать полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб хочет видеть португальца в составе команды на следующий сезон. Контракт футболиста истекает 30 июня. Если соглашение не будет продлено, он сможет покинуть "Локо" как свободный агент.

33-летний футболист в прошедшем сезоне провел 29 матчей за "Локомотив", забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Вместе с командой он выиграл Олимп-Кубок России. Transfemarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

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