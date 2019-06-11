СМИ: "Локомотив" предложил 2,5 миллиона за 22-летнего бразильца

"Локомотив"​ интересуется защитником "Крузейру" Мурилью, утверждает Superesportes. Как отмечается, российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мурилью провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.

В настоящее время он находится в расположении молодежной сборной Бразилии. В 2017 году его хотел купить один из итальянских клубов за 4 миллиона евро, однако "Крузейру" отклонил предложение.

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