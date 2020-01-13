Слуцкий провел первую тренировку в «Рубине»
23:14
Леонид Слуцкий провел первую тренировку в статусе главного тренера «Рубина», фотографиями с нее казанский клуб поделился в Twitter.
Слуцкий стал главным тренером казанцев в конце декабря прошлого года. Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).
#РубиновыеСборы | #FCRK— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2020
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Первая тренировка нашей команды на тренировочном сборе в турецком Белеке ??
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Соскучились?
?: https://t.co/KQ2rlTxHFK pic.twitter.com/jc9K5X4pUN
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-provel-pervuyu-trenirovku-v-rubine
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