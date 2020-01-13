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Слуцкий провел первую тренировку в «Рубине»

23:14
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Леонид Слуцкий провел первую тренировку в статусе главного тренера «Рубина», фотографиями с нее казанский клуб поделился в Twitter.

Слуцкий стал главным тренером казанцев в конце декабря прошлого года. Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-provel-pervuyu-trenirovku-v-rubine

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