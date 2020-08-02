«Сине-бело-голубые». Ловрен на русском поприветствовал болельщиков петербуржцев
21:21
Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал видео в сторис Instagram.
— Сине-бело-голубые, хей-хей, — сказал Ловрен на русском языке.
27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».
Сторис Ловрена pic.twitter.com/mBTPiE0fNz— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) August 2, 2020
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