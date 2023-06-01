Силкин отреагировал на слухи, что Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера московского клуба.

«Надо спрашивать у руководителей «Динамо», хотят ли они видеть Слуцкого главным тренером или нет. Сейчас очень много слухов и кандидатур. У Слуцкого есть возможность вернуться в футбол с тем учетом, что варианты есть у него всегда. Увидим ли мы его еще в РПЛ? Конечно, а где же еще? В Испании, что ли, будем смотреть? В Англии он уже был», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также он тренировал «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».