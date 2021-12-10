Шварц об игре с «Зенитом»: «Это лучший матч для завершения 2021 года»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о значимости матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Это самый большой матч в карьере в России? У меня в карьере было много важных матчей, не хочу проводить параллели. Это лучший матч для завершения 2021 года», — сказал Шварц.

Встреча «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.