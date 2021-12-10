Шварц: «Готов ли я продлить контракт с «Динамо»? Мне здесь нравится»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с клубом.
«Готовы ли мы с Бувачем (спортивным директором бело-голубых. — Прим. «СЭ») продлить контракты с «Динамо»? Нам здесь нравится. Переговоры в стадии обсуждения. После итогового решения дадим вам знать», — сказал на пресс-конференции Шварц.
43-летний Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года, контракт немецкого специалиста действует до конца июня 2022 года. 60-летний Бувач занимает должность спортивного директора бело-голубых с февраля 2020 года, контракт боснийца также действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю