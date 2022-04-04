Шунин: «Эмоции от вступления в «Клуб Яшина» переполняют, теперь нужно двигаться дальше»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин в матче с «Краснодаром» (1:0) провел свой сотый сухой матч на высшем уровне и вошел в «Клуб Льва Яшина».
— Какие чувства испытываете после вхождения в Клуб Льва Яшина?
— Учитывая, что я играю в «Динамо» и вошел в Клуб Яшина, эмоции переполняют. Самое главное, что мы победили, так как мы участвуем в гонке за призовые места. Главная наша задача на этот сезон — радовать наших болельщиков и подняться в таблице как можно выше. У нас не было трофеев больше 20 лет, очень хочется порадовать фанатов. Все для этого есть — новый стадион, который снова заполняется болельщиками, всем нравится наша игра. Будем стараться и стремиться к большему.
— Это важная ступень в вашей карьере. Тяжело было психологически взять этот рубеж?
— Обычно так и бывает, что сразу ты его не преодолеваешь. Когда набирается 99 матчей, то думаешь, что следующий обязательно надо сыграть на ноль, и обычно это долго не получается. У меня тоже не сразу получилось, но главное, что я достиг этой отметки. Теперь про это можно забыть и двигаться дальше, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.
Разбивка сухих матчей Антона Шунина
По турнирам: 91 — в РПЛ, 5 — в Кубке России, 3 — в составе сборной России и 1 — в Лиге Европы.
По счету: 1:0 (33 раза), 0:0 (27 раз), 2:0 (25 раз), 3:0 (8 раз), 4:0 (5 раз), 5:0 (2 раза).
По годам: больше всего сухих матчей в 2011 году (16), и еще трижды Антон преодолевал порог в десять «сухарей» — в 2007 (11), 2018 (12) и 2020 (12).
По месяцам: чаще всего сухие матчи приходились на октябрь (17), апрель (16), июль и август (по 10).
По клубам: больше всего сухих матчей против ЦСКА (10), «Ростова» (9), «Амкара» и «Зенита» (по 6), «Крыльев Советов» и «Краснодара» (5). Всего в списке значатся 30 клубов и 3 сборные.
Трижды Антону удавались серии из четырех сухих матчей подряд (в 2010, 2011 и 2018 годах).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0