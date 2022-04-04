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Шунин: «Эмоции от вступления в «Клуб Яшина» переполняют, теперь нужно двигаться дальше»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Шунин.
Фото ФК «Динамо».

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в матче с «Краснодаром» (1:0) провел свой сотый сухой матч на высшем уровне и вошел в «Клуб Льва Яшина».

— Какие чувства испытываете после вхождения в Клуб Льва Яшина?

— Учитывая, что я играю в «Динамо» и вошел в Клуб Яшина, эмоции переполняют. Самое главное, что мы победили, так как мы участвуем в гонке за призовые места. Главная наша задача на этот сезон — радовать наших болельщиков и подняться в таблице как можно выше. У нас не было трофеев больше 20 лет, очень хочется порадовать фанатов. Все для этого есть — новый стадион, который снова заполняется болельщиками, всем нравится наша игра. Будем стараться и стремиться к большему.

— Это важная ступень в вашей карьере. Тяжело было психологически взять этот рубеж?

— Обычно так и бывает, что сразу ты его не преодолеваешь. Когда набирается 99 матчей, то думаешь, что следующий обязательно надо сыграть на ноль, и обычно это долго не получается. У меня тоже не сразу получилось, но главное, что я достиг этой отметки. Теперь про это можно забыть и двигаться дальше, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

Разбивка сухих матчей Антона Шунина

По турнирам: 91 — в РПЛ, 5 — в Кубке России, 3 — в составе сборной России и 1 — в Лиге Европы.

По счету: 1:0 (33 раза), 0:0 (27 раз), 2:0 (25 раз), 3:0 (8 раз), 4:0 (5 раз), 5:0 (2 раза).

По годам: больше всего сухих матчей в 2011 году (16), и еще трижды Антон преодолевал порог в десять «сухарей» — в 2007 (11), 2018 (12) и 2020 (12).

По месяцам: чаще всего сухие матчи приходились на октябрь (17), апрель (16), июль и август (по 10).

По клубам: больше всего сухих матчей против ЦСКА (10), «Ростова» (9), «Амкара» и «Зенита» (по 6), «Крыльев Советов» и «Краснодара» (5). Всего в списке значатся 30 клубов и 3 сборные.

Трижды Антону удавались серии из четырех сухих матчей подряд (в 2010, 2011 и 2018 годах).

Источник: https://fcdm.ru/news/anton-sunin-emocii-ot-vstupleniia-v-klub-iasina-perepolniaiut-teper-nuzno-dvigatsia-dalse
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
1
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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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