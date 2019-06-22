"Сходили с Мбаппе на родник". Кого мог так назвать Кержаков?

Старший тренер юношеской сборной России U-17 и бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков опубликовал в Инстаграме фотографию с сыном. 36-летний россиянин с ребенком побывал за городом. Мальчик одет в футболку "ПСЖ".

"Сходили с Мбаппе на родник. Спасибо, что согласился составить компанию", – подписал фото Кержаков.

Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017. В общей сложности провел за питерскую команду больше 300 матчей, забил 149 голов и отдал 65 голевых передач.