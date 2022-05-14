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Глава УЕФА Чеферин: «Переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад»

Чеферин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола
Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что возможный переход российского футбольного союза (РФС) в азиатскую конфедерацию футбола (АФК) отбросит российский футбол на 100 лет назад.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад», — приводит РИА «Новости Спорт» со ссылкой на COPE слова Чиферина.

Ранее появилась информация, что Россия может перейти в азиатскую конфедерацию футбола.

Афиша товарищеского матча между сборными Катара и&nbsp;России. Россия может переехать из УЕФА в Азию. Есть ли в этом плюсы?

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220514/cheferin-1788461684.html
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