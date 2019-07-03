Шарлия выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА назвал состав на игру Кубка Париматч Премьер против "Ростова". С первых минут сыграет новичок команды, защитник Звонимир Шарлия.

Наш состав на заключительный матч Кубка ПариМатч Премьер #ЦСКАростов pic.twitter.com/Xb8hklkMn7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 июля 2019 г.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

Запасные: Кырнац, Помазун, Чернов, Ефремов, Н'Диайе, Марадишвили, Янов, Тикнизян, Сигурдссон.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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