17:33 | Футбол — РПЛ

Шарлия выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с "Ростовом"

0
Обсудить

ЦСКА назвал состав на игру Кубка Париматч Премьер против "Ростова". С первых минут сыграет новичок команды, защитник Звонимир Шарлия.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

Запасные: Кырнац, Помазун, Чернов, Ефремов, Н'Диайе, Марадишвили, Янов, Тикнизян, Сигурдссон.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА - Ростов

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ