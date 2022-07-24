Сергей Степашин: «Мне жалко Бородюка и «Торпедо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин коротко подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

«Мне жалко Бородюка и «Торпедо», — заявил Степашин «СЭ».

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством сербского тренера Славиши Йокановича. Он был назначен на пост главного тренера бело-голубых 17 июня.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с воронежским «Факелом» 30 июля, «Торпедо» на следующий день в Самаре сыграет с местными «Крыльями Советов».